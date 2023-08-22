تحريات حريق المعهد القومي للأورام: لا خسائر ولم يؤثر على طبيعة العمل

كشفت التحريات الأولية حول اندلاع حريق بمعهد الأورام بجامعة القاهرة بأن الحريق كان في الواجهة الأمامية للمعهد.

أضافت التحريات الأولية أن الحريق بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة لم يسفر عن أي خسائر أو أضرار ولم يؤثر على طبيعة العمل في المعهد القومي للأورام، لافتة إلى أن الحريق في جزء صغير في الواجهة الأمامية للمعهد بعيدًا عن أعمال المعهد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل معهد الأورام على كورنيش النيل، نتيجة حريق التكييف الخارجي للدور الأول علوي مبنى الطوارئ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق محدود داخل معهد الأورام على كورنيش النيل، وعلى الفور تم توجيه سيارتين إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتمت السيطرة على النيران، فيما يجري رجال المباحث تحرياتهم للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

من جانبه، صرح د.محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، بحدوث حريق محدود أسفل الواجهة الأمامية للمستشفى الشمالي للمعهد القومي للأورام بفم الخليج، وتم اكتشافه والسيطرة عليه بواسطة إدارة الدفاع المدني بالمعهد، وإطفاء الحريق وتأمين المكان بالكامل.

وأكد المستشار الإعلامي، في بيان الثلاثاء، أن مساحة الحريق لا تتعدى مترًا واحدًا، ولم تحدث أي آثار تذكر، كما لم تحدث أي مشاكل بشرية أو إصابات أو خسائر مادية داخل المستشفى ولم يتأثر سير العمل بالمعهد طبقا لما أكده د محمد عبدالمعطي عميد المعهد، لافتًا أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تابع الأمر مباشرة ووجه بتشكيل لجنة فورا للتعرف على أسباب الحريق لتلافيها في المستقبل.

وأهابت جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تهيب الجامعة بالمواقع الإخبارية الرجوع إلى المكتب الإعلامي الرسمي للتأكد من مدى صحة أي معلومة، وتؤكد أن ما نشرته بعض المواقع من صور ليس له علاقة بمعهد الأورام من قريب أو بعيد.