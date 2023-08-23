الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: توجيهات السيسى بدعم المزارعين تهدف لتحقيق طفرة زراعية

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم المزارعين، بمثابة تأكيد لحرصه على توفير الدعم الكامل للمزارعين لتحسين الجودة والحفاظ على سمعة المنتج المصري عالميًا.

نمو الصادرات الزراعية 

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن دعم الزراعة وتلبية كل الاحتياجات اللازمة للزراعة ساهمت في نمو الصادرات الزراعية المصرية، مما حقق طفرة كبيرة، مشيرة إلى أن حجم الصادرات تجاوز 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، وهذا بمثابة حالة من الإعجاز بدعم غير مسبوق.

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وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة توفير كل سبل الدعم للمزارعين من خلال توفير البذور اللازمة للزراعة والأسمدة وتسهيل طرق الري لتسهيل عمل المزارعين مع الالتزام بالمواصفات الدولية لتحسين جودة الإنتاج وزيادته للحفاظ على المنتج المصري عالميًا.

توافر مقومات الإنتاج الزراعي

وأشارت النائبة رحاب موسى إلى أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة للزراعة وإنتاج محاصيل زراعية لا مثيل لها لما تتمتع به من تربة خصبة، مما يعمل على الاتجاه إلى زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغيرها مما يحول مصر من دولة مستورة إلى مصدرة للعالم أجمع.

وتابعت عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائي دعمًا غير محدود من خلال المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

٧,٥ مليار دولار صادرات زراعية 

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة معدلات نمو الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، التي حققت طفرة كبيرة؛ إذ تجاوزت 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي ٢٠٢٢، حيث وجه في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على سمعة المنتج المصري عالميًا، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.

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