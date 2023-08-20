الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القرش: الدولة المصرية تدعم قطاع الزراعة بمشروعات عملاقة

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تتخذ اتجاه قوي لتدعيم قطاع الزراعة.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية cbc، أن الدولة المصرية تقوم بالتدعيم من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة للتوسع في المساحة المنزرعة؛ بهدف الوصول إلى مساحات منتجة وكذلك تطبيق المعايير والتكنولوجيا الحديثة في هذه المساحات الجديدة التي تم إضافتها، ومن ثم عمل توسع أفقي وتوسع رأسي في المساحة المنزرعة. 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد بأن الدولة المصرية تمتلك مشروعات عملاقة لديها القدرة على إدخال أكثر من 3.5 مليون فدان، مثل مشروعات الدلتا الجديدة، حيث يوجد أكثر من 2.2 مليون فدان داخل الكتلة الإنتاجية للدولة المصرية.

وأكد أن المساحة المنزرعة داخل الدولة المصرية تقدر بـ 9.4 إلى 9.7 مليون فدان، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها القدرة على إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة مرة واثنين خلال العام الواحد،  وهو ما يجعل مساحة المحصول تصل إلى 17 مليون فدان، وذلك نتيجة التطوير المتمثل في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والابتكار في أساليب الزراعة الذي أعطانا القدرة على التوسع في انتاجنا.  

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