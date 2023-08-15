"إكسترا نيوز" تستعرض حجم صادرات مصر الزراعية خلال 5 أشهر

حققت مصر أرقامًا قياسية في الصادرات الزراعية، حيث بلغ حجم الصادرات 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023، بزيادة قدرها 230 ألف طن 10% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن أهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب".

كما كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لما يقارب مليارى دولار، بما قفزت إلى حدود 1.841 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 200 مليون دولار، بنسبة تربو إلى 12%.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" حجم صادرات مصر الزراعية على النحو التالي:

- ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لما يقارب مليارى دولار.

- الصادرات تقفز إلى حدود 1.841 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بزيادة قدرها 200 مليون دولار.

- ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 10.2% مقابل 6.9% فى عام 2022.

- تصدر البرتقال المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات الزراعية بقيمة 504.2 مليون دولار، مقابل 440.4 مليون دولار فى العام السابق.

- تضاعفت صادرات العنب إلى حدود 105.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.

- سجلت صادرات الجزر ارتفاعًا إلى حدود 11.7 مليون دولار، مقابل 5.4 مليون دولار بـ2022.

- تضاعفت صادرات البصل إلى حدود 100.9 مليون مقابل 47.6 مليون، بنسبة زيادة 111.7%.