الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. نجوم الموسيقى العربية يغنون للعندليب بأوبرا الإسكندرية

أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية

يقدم نجوم الموسيقى العربية مساء الأحد المقبل الموافق 27 أغسطس، سهرة مع العندليب عبد الحليم حافظ بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية".

يأتي ذلك فى إطار فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر أغسطس.

ويتضمن البرنامج نخبة من أغانى العندليب التى قدمها على مدار مشواره الفنى الحافل ومازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى يؤديها كل من احمد عفت ، محمد الطوخي ، ياسر سعيد وكنزى.

أحمد العمرى يلامس وجدان الجمهور بختام مهرجان الأوبرا الصيفى (صور)

عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929، يعد معجزة غنائية وعقلية فنية متفردة، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943 وتخرج فيه عام 1949 وعمل 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق واخيراً بالقاهرة.

قدم استقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الاول "حافظ" بدلا من شبانة ، قدم اولى أغانيه (صافيني مرة) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وتوفى عبد  الحليم حافظ بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وينطلق مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، يوم الجمعة المقبل، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ممثلة في شبكة قنوات الحياة، والتي تنقل مباشرة فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، على مدار 14 يومًا اعتبارًا من يوم الجمعة 25 أغسطس وحتى الخميس 7 سبتمبر.

الأوبرا تواصل استعداداتها لإطلاق فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين 31

دار الأوبرا المصرية ة الدكتور خالد داغر الموسيقى العربية العندليب عبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ محمد الموجي

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