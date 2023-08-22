الأوبرا تواصل استعداداتها لإطلاق فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين 31

تحت رعاية وزيرة الثقافة

◄رئيس الأوبرا: جار الانتهاء من الإعدادات الفنية والتجهيزات اللوجستية لاستقبال ضيوف الفعاليات

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر استعداداتها لإطلاق الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والتي تفتتح مساء الجمعة 25 أغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور خالد داغر إنه جار العمل على إنهاء كل الإعدادت الفنية الخاصة بالمسرح والتجهيزات اللوجستية لاستقبال ضيوف الفعاليات، والتى تشمل شاشات ضخمة موزعة فى أرجاء منطقة المسرح، لتيسير متابعة العروض والحد من الازدحام، إضافة إلى وسائل نقل من بوابة الدخول وحتى المسرح إلى جانب مناطق خدمات للجمهور.

وأشار إلى أن المهرجان طوال تاريخه حظي بحضور مكثف نظرًا لتنوع محتواه، والذى يناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مضيفًا أن دورة هذا العام تشهد تطويرًا يهدف إلى خلق حالة فنية متفردة تعمل على إثراء الساحة الإبداعية فى مصر، مؤكدًا أن برنامج الفعاليات يلقى الضوء على الحراك الغنائى والموسيقى المعاصر، كما يستلهم الأعمال والمؤلفات الكلاسيكية والحديثة.

وتفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الثامنة من مساء الجمعة 25 أغسطس الجاري، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدُولي للموسيقى والغناء، والذي يستمر حتى الخميس 7 سبتمبر 2023، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والإنشاد.

الحفاظ على الهوية

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء يمثل إحدى خطوات الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، بوصول المنتج الثقافي إلى كل فئات المجتمع، إلى جانب تقديم الفنون الجادة التي تُساهم في الحفاظ على الهوية"، وأكدت أن المهرجان يضم نخبة مختارة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب عدد من الفرق الموسيقية والغنائية، حيث يشهد المهرجان إقامة 45 حفلًا فنيًا، مشددة على أن الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تستهدفان توفير سُبل الدعم اللازمة لخروج المهرجان بالشكل الذي يليق بتاريخه وعشاقه ومحبيه.

ويفتتح برنامج فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31، بتكريم عدد من الشخصيات لها إسهامات إيجابية بمجال العمل، يليه حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة فايا يونان.

كما تضم الفعاليات، التي تقام على مدار 14 يومًا، حفلات: "نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن، بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، كورال مركز تنمية المواهب".

ويختتم المهرجان فعالياته بحفل الموسيقار عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي.

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