أحمد العمرى يلامس وجدان الجمهور بختام مهرجان الأوبرا الصيفى (صور)

أمسية للإنشاد الدينى اختتمت بها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة، وأحياها المنشد أحمد العمرى وفرقته.

ةعلى مسرح أوبرا دمنهور، أطلق العمرى العنان لصوته الندى ليتردد صدى روحانى لامس الوجدان والهم الروح وارتقى بمشاعر الجميعـ وأجاد فى أداء العديد من الأعمال الروحانية التي تعبر عن السلام والتسامح والقيم النبيلة للدين الإسلامى كان منها "حمدا لك الله، تملكتموا عقلى، لبيك يا سرى، مولاي ، صلاة من الرحمن، ياصلاة الزين، لأجل النبى، غالى أنت غالى، صلوا، على من ذكر الله، المسك فاح وقمر:.

وكان الحفل قد بدأ بفقرة موسيقية لفصل العود بمركز تنمية مواهب بأوبرا دمنهور شملت ثلاث ألحان، هي: "أما براوه، طير بينا ياقلبي ونسم علينا الهوا".

جدير بالذكر أن مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة، أقيم بمسرح أوبرا دمنهور على مدار أربعة أيام متصلة وتضمن عروض متنوعة لكل من فريق على مر الأجيال، وفريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب باوبرا الإسكندرية ودمنهور والمنشد أحمد العمرى وفرقته، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية لطلاب مختلف فصول مركز تنمية المواهب.

مهرجان الأوبرا الصيفى

مهرجان الأوبرا الصيفى

مهرجان الأوبرا الصيفى

مهرجان الأوبرا الصيفى