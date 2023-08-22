الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أغنية إليسا الجديدة «العُقد» تُثير أزمة.. والشركة المنتجة ترد

اليسا
اليسا

أثارت الأغنية الأخيرة للنجمة اللبنانية إليسا، والتي تحمل اسم “العقد”، جدلًا واسعًا بعد حذفها من موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

جاء ذلك بعد تدخل إحدى شركات الإنتاج المتعاقدة مع إليسا، لحذف الأغنية من موقع “يوتيوب”، على خلفية تعاقد الفنانة اللبنانية مع شركة إنتاج أخرى، مُدعية تضمن فيديو الأغنية على حقوق ملكية خاصة بالشركة.

ورغم تحقيق أغنية “العقد” نسبة استماع عالية فور طرحها وتصدرها محركات البحث، إلا ان إليسا لم تستطع الاحتفال بالردود الإيجابية على الأغنية لتفاجأ بحذفها من موقع “يوتيوب”.

أول تعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر.. إليسا تطرح أغنية "العقد" (فيديو)

وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع التدوينات" إكس": “عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ 12 آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة  وتري انو تركتن وفهمكن  كفاية !!!”.

وتعتبر أغنية “العُقد” أول تعاون يجمع إليسا بالشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والأغنية من ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي جلال حمداوي.

إليسا تشعل أجواء مهرجان العلمين الجديدة بأغنية "لو تعرفوه"

وعلقت شركة الإنتاج المتعاقدة سابفًا مع إليسا، على الأزمة، وأكدت في بيان لها: "لم يكن ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية إنما نحن شركة تنحني أمام الأحكام القضائية ولا تسلك سوى طريق الحق".

وأضاف: "شركة وتري وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير القانونية حفاظاً على حقوقها، بانتظار ما ستؤول اليه الدعوى المقامة في دبي حيث انها المؤهلة الوحيدة للبت في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد، علماً أننا حاولنا مراراً وتكراراً حل الخلاف بشتى الوسائل الحبيّة ولكن دون الوصول لأي نتيجة إيجابية".

واختنم :"كما نؤكد أنه لا مانع لدينا من التواصل لحل يرضي الطرفين، على أن يحفظ لكل ذي حق حقه، وذلك لنصرة الفن واستكمالاً لواجبنا في عالم الموسيقى والترفيه".

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