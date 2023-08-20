الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول تعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر.. إليسا تطرح أغنية "العقد" (فيديو)

إليسا
إليسا

"بالعُقد ده عقدتني.. والسلسله دي حبل وانت خانقني بيه"، هكذا بدأت النجمة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "العقد" والتي طرحت منذ قليل عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية ضمن أغنيات ألبومها الغنائية الجديد 2023.

وتعتبر أغنية العقد أول تعاون يجمع إليسا بالشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والأغنية من ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي جلال حمداوي، وتقول كلمات الأغنية: الحب دلع وونس وإني ألاقيك مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك طلباتي كانت بسيطة، عملت إيه؟ أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك.

 

حفل إليسا بمهرجان العلمين “العالم علمين”

كانت النجمة إليسا أحيت الأيام الماضية حفلا غنائيا ضخما ضمن فاعليات مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمصر، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا ضخما وصعدت إليسا على خشبة مسرح العلمين أرينا بأغنية "حلوة يا بلدي" لتشعل بها الأجواء في المدينة الساحرة.

كما وجهت إليسا كلمة شكر للحضور من المصريين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إقامة المهرجان: "شكرًا للمهرجان الرائع في العلمين مهرجان عالمي في مصر، يارب كل سنة أكون معاكم.. شكرًا للحضور ويارب نتبسط سوا، بحب القاهرة وبحب مصر وبحب العلمين".

آخر أعمال إليسا الغنائية

وحققت إليسا نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الأخيرة "بتمايل على الـBeat" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" تخطت الـ6 ملايين مشاهدة.

النجمة اللبانينة إليسا إليسا العقد أغنية “العقد” النجمة إليسا يوتيوب أيمن بهجت قمر

الأكثر قراءة

بيهددني بالفضيحة.. بلاغ ضد أستاذ جامعي بتهمة التعدي على زوجته

رأسه مقابل "كوز درة".. تفاصيل نحر ابن العم لعنق طفل في سوهاج

ذبحها طليقها فى الشارع.. التصريح بدفن جثة "سيدة الكوافير" بالفيوم

النيابة الإدارية تعاين موقع مصرع طفلة أثناء استحمامها ببلطيم

ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

"أباتشى" الأمريكية تُخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار جديدة فى مصر العام المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة