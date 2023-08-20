أول تعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر.. إليسا تطرح أغنية "العقد" (فيديو)

"بالعُقد ده عقدتني.. والسلسله دي حبل وانت خانقني بيه"، هكذا بدأت النجمة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "العقد" والتي طرحت منذ قليل عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية ضمن أغنيات ألبومها الغنائية الجديد 2023.

وتعتبر أغنية العقد أول تعاون يجمع إليسا بالشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والأغنية من ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي جلال حمداوي، وتقول كلمات الأغنية: الحب دلع وونس وإني ألاقيك مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك طلباتي كانت بسيطة، عملت إيه؟ أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك.

حفل إليسا بمهرجان العلمين “العالم علمين”

كانت النجمة إليسا أحيت الأيام الماضية حفلا غنائيا ضخما ضمن فاعليات مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمصر، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا ضخما وصعدت إليسا على خشبة مسرح العلمين أرينا بأغنية "حلوة يا بلدي" لتشعل بها الأجواء في المدينة الساحرة.

كما وجهت إليسا كلمة شكر للحضور من المصريين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إقامة المهرجان: "شكرًا للمهرجان الرائع في العلمين مهرجان عالمي في مصر، يارب كل سنة أكون معاكم.. شكرًا للحضور ويارب نتبسط سوا، بحب القاهرة وبحب مصر وبحب العلمين".

آخر أعمال إليسا الغنائية

وحققت إليسا نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الأخيرة "بتمايل على الـBeat" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" تخطت الـ6 ملايين مشاهدة.