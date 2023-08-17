إليسا تشعل أجواء مهرجان العلمين الجديدة بأغنية "لو تعرفوه"

أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا الأجواء بمدينة العلمين الجديدة، بأغنية "لو تعرفوه"، وذلك خلال حفلها بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وتفاعل الجمهور معها، إذ غنى معها مقطعا كاملا من أغنية "لو تعرفوه"، فيما شاركت الفنانة إليسا بوصلة رقص على نغمات أغنيتها "أسعد واحدة".

ووجهت إليسا كلمة شكر للمصريين الحضور، والشركة المتحدة على إقامة المهرجان، قائلة: "شكرا للمهرجان الرائع في العلمين.. مهرجان عالمي في مصر ويارب كل سنة أكون معاكم.. شكرا للحضور ويارب نتبسط سوا، بحب القاهرة وبحب مصر وبحب العلمين".

مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.