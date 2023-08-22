الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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سياسي

نقيب المهندسين يلتقى رئيس هيئة ضمان جودة التعليم

طارق النبراوي
طارق النبراوي

التقى طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الثلاثاء، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور علاء عشماوي،  بمقر الهيئة، بحضور د.تامر الكوراني، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، ومقرر لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين.

جاء ذلك في إطار التعاون وتنسيق الجهود بخصوص ملف جودة التعليم الهندسي بين النقابة والهيئة.

شهد اللقاء مناقشة آليات تنفيذ قرارات النقابة العامة للمهندسين فيما يخص تطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية والضوابط التي وضعتها النقابة لقيد خريجي تلك المعاهد.

من جانبه، أكد نقيب المهندسين أن قرارات نقابة المهندسين بخصوص شروط القيد بنقابة المهندسين لضمان جودة التعليم الهندسي يستهدف القضاء على صفوف البطالة، فضلًا عن كونه هدفًا قوميًا لتخريج مهندسين قادرين على المنافسة في سوق العمل وتحقيق تطلعات الدولة في مواكبة التطور العصري، و تنفيذ خطط مصر التنموية.

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واتفق الطرفان أن هيئة ضمان الجودة على استعداد لتقديم كل أوجه المعاونة لكل المعاهد الهندسية حتى تتمكن من الحصول على شهادة الجودة، إذ أبدى عشماوي استعداد الهيئة لتقديم الدعم لجميع مؤسسات التعليم للحصول على شهادة الجودة والاعتماد طالما توافرت النية والرغبة لدى المؤسسة التعليمية.

وأكد عشماوي قدرة الهيئة الكاملة على تنفيذ وإنجاز جميع المراحل والإجراءات الخاصة بالجودة وفقا للضوابط والجدول الزمني التي تم الاتفاق عليه بالتنسيق المشترك بين الهيئة والنقابة، وصولًا إلى تنفيذ معايير الجودة على كل المعاهد الهندسية، كاشفًا عن تقدم عددٍ ليس بالقليل من تلك المعاهد بطلبات للهيئة للحصول على شهادة الجودة.

أشار إلى أن الهيئة باعتبارها تابعة لمجلس الوزراء تحرص أن تتم جميع الإجراءات بشكل شفاف ونزيه ويراعي صالح المهنة، مشددًا على أن الهيئة ستُخاطب المعاهد الهندسية لإخطارها وإحاطتها بالإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

واتفق الحضور على أن استمرار التنسيق الكامل بين النقابة والهيئة يصب في صالح مؤسسات التعليم الهندسي.

وتوافق الحضور على أن الهيئة تسعى لتطبيق الجودة الفعلية وليس مجرد عملية استيفاء (تستيف) الأوراق كما يُشاع، حيث تحرص الهيئة في الوقت الراهن على متابعة ومراقبة المعاهد والمؤسسات حتى من حصل منها على الاعتماد؛ للتأكيد على استمرارية تطبيق قواعد الجودة بعمل زيارات دورية ومتابعة فعلية، لاسيما أن أهداف نقابة المهندسين تتوافق مع أهداف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التي تسعى لرسم خريطة التعليم في مصر بجميع مستوياته ووضع الأسس والمتطلبات للانتقال من مستوى إلى آخر، كما تُوصي بتوجيه طلبة التعليم الفني للالتحاق بالتعليم التكنولوجي لتميزه ومواكبته لنوعية دراستهم.

المهندس طارق النبراوي المهندسين علاء عشماوي الدكتور تامر الكوراني التعليم الهندسي نقابة المهندسين

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