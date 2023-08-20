نقيب المهندسين: قرارات التعليم الهندسي قانونية وتستهدف إصلاح المهنة

هنأ المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مجلس النقابة لإصدار قرارات التعليم الهندسي التي وصفها بالقوية والقانونية.

وقال النبراوي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، إنها أولى خطوات إصلاح مسار التعليم الهندسي وتطوير مهنة الهندسة وإنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه، مشيدًا بتأييد د.علاء عشماوي رئيس هيئة ضمان الجودة الصريح والواضح لقرارات النقابة.

وأضاف النبراوي: قراراتنا الخاصة بالتعليم الهندسي قانونية ونابعة من القوانين المصرية ومؤيدة من الدستور المصرى، وهي قرارات قوية وواضحة، وبدأنا مسار الإصلاح بشكل حقيقي":"قد لا تكون هذه القرارات هي نهاية المطاف، وقد لا تكون هى المرجوة تمامًا، لكننا بدأنا وسنستكمل ما بدأناه وخطتنا واضحة"، كاشفًا أنه استكمالاً لمسار الدفاع عن المهنة وتطويرها سيتم إقرار لائحة مزاولة المهنة قريبًا.

فيما قرر مجلس نقابة المهندسين في جلسته برئاسة نقيب المهندسين وحضور أ.د.م. هشام سعودي، وأ.د.م. أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي، أمين الصندوق المساعد، زيادة المعاشات بمبلغ 150 جنيهًا اعتبارًا من يوليو 2023 على أن يتم الصرف بأثر رجعي.