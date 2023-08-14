تنسيق كليات الهندسة 2023.. بترول وتعدين السويس 94.14% والقاهرة 89.8% وعين شمس 88.6%

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى نفاذ المقاعد بكليات الهندسة ولا يوجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بها.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات الهندسة للشعبة الرياضية بجميع الجامعات المصرية كالتالي:

هندسة بترول وتعدين السويس 386 بنسبة 94.14%

هندسة القاهرة 368.5 بنسبة 89.8%

هندسة الزقازيق 364.5 بنسبة 88.9%

هندسة المنصورة 364.5 بنسبة 88.9%

هندسة عين شمس 363.5 بنسبة 88.65%

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5 بنسبة 88.41%

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5 بنسبة 88.41%

هندسة دمياط 361.5 بنسبة 88.17%

هندسة بور سعيد 359 بنسبة 87.65%

هندسة طنطا 358 بنسبة 87.31%

هندسة بنها بشبرا 357.5 بنسبة 87.19%

هندسة الإسكندرية 357 بنسبة 87.07%

هندسة حلوان 356.5 بنسبة 86.9%

هندسة كفر الشيخ 356.5 بنسبة86.9%

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356 بنسبة 86.8%

هندسة بنها 355.5 بنسبة 86.7%

هندسة السويس 355 بنسبة 86.5%

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355 بنسبة 86.5%

هندسة حلوان بالمطرية 354 بنسبة 86.3%

هندسة الفيوم 352.5 بنسبة 85.9%

هندسة جنوب الوادي 351.5 بنسبة 85.73%

هندسة بني سويف 351 بنسبة 85.6%

هندسة أسوان 350 بنسبة 85.36%

هندسة المنيا 350 بنسبة85.36%

هندسة سوهاج 349.5 بنسبة 85.25%

هندسة أسيوط 349 بنسبة 85.12%

هندسة الطاقة أسوان 348.5 بنسبة 85%