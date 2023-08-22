القبض على "أخطر ديلر" مخدرات وسلاح فى بلقاس بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمو أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاصب الدقهلية بقصد الاتجار، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطهحال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلقاس وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,250 كيلوجرام –كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلوجرام –بندقية خرطوش- طبنجة –عدد من الطلقات لذات العيار–ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

هذا النص يتحدث عن عقوبة الاتجار في المخدرات، وهي العملية التي تتضمن بيع وشراء المواد المخدرة بشكل غير قانوني. تعتبر هذه العملية جريمة خطيرة في معظم دول العالم، وتحمل عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.

تتم محاسبة كل من يشارك في هذه الجريمة بدءًا من المروجين والتجار حتى المستهلكين، وتتم محاكمتهم وفقاً للقوانين المحلية والدولية، وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من انتشار المخدرات والحفاظ على سلامة المجتمعات.

يرجى العلم بأنه وفقًا للمادة 34 من القانون المصري، يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما يتم تطبيق هذه العقوبة إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.