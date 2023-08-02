حركة تنقلات البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية

اعتمد اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية التي أجراها اللواء محمد عبدالهادي ، مدير المباحث الجنائية، لرؤساء الأقسام بإدارة البحث الجنائية ورؤساء فروع البحث الجنائي ومفتشي المباحث ورؤساء وحدات المباحث بالمراكز والأقسام.



شملت حركة المباحث، عقيد يوسف صبرى رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم محمود اللوزي رئيس مباحث مرور الدقهلية، والمقدم محمود يعقوب، رئيس مباحث مرافق الدقهلية، والابقاء على مقدم دكتور كريم عبدالرازق رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، المقدم عبدالحميد الشورى رئيسا لمباحث قسم أول المنصورة، العقيد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، رائد محمد صلاح رئيس مباحث بنى عبيد، العقيد حمدى الطنبولى مفتش مباحث أول وثان المنصورة، المقدم أحمد العزب رئيس مباحث مركز المنصورة، المقدم محمد أسامة البنا رئيس مباحث بلقاس، الرائد عمار الجداوى، رئيس مباحث وحدة مباحث قسم محلة الدمنة.

كما شملت الحركة تعيين المقدم محمد صبح رئيس مباحث وحدة مباحث قسم منيه النصر، وتعيين العقيد محمد مطر رئيسًا لمباحث تنفيذ الاحكام بمديرية أمن الدقهلية، والمقدم محمد الهلالى رئيس مباحث السنبلاوين، والمقدم محمد فوزي زيدان رئيس مباحث طلخا، والنقيب محمد الوصيفى رئيس قسم المساعدات الفنية بمديرية أمن الدقهلية، والرائد محمد الشربيني رئيس مباحث مركز المنزله، العقيد هشام الهلالي، رئيس مباحث المخدرات، المقدم محمد فوزي السحيلي رئيسًا لمباحث الاداب، والمقدم محمد فتحي، رئيسا لمباحث النجدة بمديرية أمن الدقهلية.

كما اعتمد اللواء مروان حبيب ، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لمأموري الأقسام الشرطية والمراكز بمحافظة الدقهلية

وشملت الحركة التي أجريت تجديد الثقة للعميد هشام دياب، مديرا لإدارة مرور الدقهلية، وتعيين العميد على أبو شعيشع مديرا لمرافق الدقهلية،

والمقدم فاروق حماد وكيل إدارة المرافق، والعقيد عمرو الشربيني مدير إدارة شرطة النجدة، والعميد إسلام رمزي.