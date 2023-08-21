الأمن العام يضبط هاربًا من 136 سنة سجنًا فى الوايلى

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، هارب من تنفيذ عدد (393) حُكما، بإجمالي مدد حبس بلغت 136 سنة، وكفالات مالية.

كما نجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، هارب من تنفيذ عدد (95) حُكم حبس، بإجمالي مدد حبس بلغت 97 سنة، وكفالات مالية، وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ، هارب من تنفيذ عدد (82) حُكم حبس، بإجمالي مدد حبس بلغت 23 سنة، وكفالات مالية.. وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.