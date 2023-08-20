الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط مخدرات وسلاح في حملات بأسوان ودمياط والبحيرة

سلاح
سلاح

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «أسوان، دمياط، البحيرة» حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا سلاح ضُبط خلالهم 4 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

وضبط 6 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر الهيروين، بحوزة 8 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 805 أحكام قضائية متنوعة.

كما تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم 9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 24 كيلو جرام لمخدر البانجو، 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش، فردين محلى، عدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين لـ"4 منهم معلومات جنائية".

وضبط 20 قضية سلاح ضُبط خلالهم بندقية خرطوش، 5 طبنجات، 14 فرد محلى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 5 خزينة بحوزة 18 متهما لـ 6 منهم معلومات جنائية.

وضبط 24 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها 4,740 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 540 قرص مخدر، بحوزة 25 متهما لـ 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 1313 حكما قضائيا متنوعا.

قطاع الأمن العام مراكز الشرطة بالمديريات ضبط الطلقات مخدر الحشيش

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