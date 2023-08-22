"العميل صفر" في الصدارة.. قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

حققت الأفلام المعروضة بدور السينما، أمس الإثنين، إيرادات بلغت 2 مليون و476 ألف جنيه.

وشهدت دور العرض السينمائي في مصر تنافس شديدا بين نجوم الفن لحصد إيرادات شباك التذاكر.

ويتنافس خلال هذا الموسم 10 أفلام سينمائية جديدة، أشعلت موسم الصيف الذي انطلق في شهر يونيو الماضي.

ومن الأفلام المتنافسة" العميل صفر “و “وش في وش “ و ”بيت الروبي” و ”مرعي البريمو" و “ع الزيرو” و 5 جولات “ و” مستر اكس “ و” البعبع “و” البطة الصفرا “و” تاج ".

ونرصد خلال هذا التقرير قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس الاثنين .

إيرادات أفلام السينما بدور العرض

احتل النجم أكرم حسني المركز بفيلمه الجديد "العميل صفر" وحقق أمس الإثنين، 953.780 الف جنيه، وهو من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد.

وجاء في المركز الثاني فيلم "وش في وش" لمحمد ممدوح، محققا أمس إيرادات بلغت 703.732 جنيهًا، وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، وإخراج وليد الحلفاوي.

وجمع فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز إيرادات بقيمة 217.227 جنيهًا ويشارك في بطولة الفيلم نور، كريم محمود عبدالعزيز، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وحقق فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي إيرادات أمس بلغت 189.903 جنيهات، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وبطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، ونانسي صلاح.

واقتب من مرعي البريمو فيلم “ع الزيرو” بفارق بسيط حيث جمع إيرادات أمس بلغت 189.194 جنيهًا، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان, نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

و حقق فيلم “مستر إكس" امس إيرادات قدرت بـ 74.975 جنيهًا، وهو من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، ومن تأليف أماني التونسي وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم 5 جولات

وحقق فيلم "خمس جولات"، أمس، إيرادات بلغت 39.855 جنيهًا، وهو من بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي وإخراج مازن أشرف، وإنتاج يحيى علام.

وجنى فيلم «البطة الصفرا»، بطولة الفنانة غادة عادل، 27.282 جنيهًا، يشارك في بطولة فيلم البطة الصفرا محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس.

بينما اكتفى فيلم «البعبع»، بطولة الفنان أمير كرارة، بتحقيق إيرادات قدرت بـ 20.295 جنيهًا أمس، ويشارك في بطولته ياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وحقق فيلم «تاج» بطولة النجم تامر حسني إيرادات أمس 9.892 جنيهًا، وهو من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، المطربة ساندي، ومن إخراج سارة وفيق