"العميل صفر" الأول و"تاج" يتذيل القائمة.. إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

حققت أفلام موسم عيد الأضحى وصيف 2023 نجاحًا كبيرا في موسم استثنائي شهد عرض أكثر من 10 أفلام جديدة.

ونرصد خلال هذا التقرير قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس السبت.

"العميل صفر"

تصدر النجم أكرم حسني بفيلمه الجديد "العميل صفر" إيرادات شباك تذاكر أفلام صيف 2023، أمس السبت، محققًا مليونًا و191 ألف جنيه.



"العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

"وش في وش"

حقق فيلم "وش في وش" لمحمد ممدوح، أمس السبت، إيرادات بلغت مليونًا و31 ألف جنيه، محتلًا المركز الثاني في قائمة الإيرادات، وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

فيلم "بيت الروبي"

احتفظ فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز بالمركز الثالث محققًا إيرادات بقيمة 271.239 ألف جنيه أمس السبت، وفيلم «بيت الروبى» بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

مرعي البريمو

احتل فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي المركز الرابع في إيرادات أمس بـ244.053 ألف جنيه، فيلم «مرعي البريمو» من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وبطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، ونانسي صلاح.

"ع الزيرو"

اكتفى فيلم “ع الزيرو” بجمع إيرادات أمس بلغت 227.477 ألف جنيه، ليحتل المركز الخامس، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

"مستر إكس"

جاء في المركز السادس فيلم “مستر إكس” بإيرادات قدرت بـ86.544 ألف جنيه.

والفيلم من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وهو من تأليف أماني التونسي وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

"خمس جولات"

وحقق فيلم "خمس جولات"، أمس السبت، إيرادات بلغت 54.634 ألف جنيه، وهو من بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج يحيى علام.

«البعبع»

بينما اكتفى فيلم «البعبع»، بطولة الفنان أمير كرارة، بتحقيق إيرادات قدرت بـ30 ألف جنيه أمس، ويشارك في بطولته ياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

«البطة الصفرا»

وجنى فيلم «البطة الصفرا»، بطولة الفنانة غادة عادل، أمس السبت، 22.631 ألف جنيه، يشارك في بطولة فيلم البطة الصفرا محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، أحمد طلعت، وعدد من ضيوف الشرف، هم صلاح عبدالله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشوري.

فيلم «تاج»

وتذيل شباك التذاكر فيلم «تاج» بطولة النجم تامر حسني بإيرادات 14.645 ألف جنيه، فيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، المطربة ساندي، ومن إخراج سارة وفيق.