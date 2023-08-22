"القاهرة الإخبارية" تكشف الأداة الجديدة فى المواجهة بين روسيا وأوكرانيا

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديو تقريريًا يكشف عن الأداة الجديدة في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال التقرير إنه "مع مرور نحو عام ونص على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومع تزايد الآمال بنهاية وشيكة لصراع طال المجتمع الدولي برمته، يبدو أن لطرفي الصراع رأيًا آخر مع تحول المواجهات من الجبهات إلى عمق المجتمعات المحلية حتى وصل الأمر إلى توظيف طلاب المدارس في هذا الصراع، فكيف سيكون دورهم في هذه المعركة؟".

وتابع أن روسيا أعلنت عن تدريب طلاب مدارس الثانوية على التعامل مع بعض الأسلحة وتيسير المسيرات القتالية، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، فيما أوضحت وزارة التعليم الروسية أن الطلاب الذين سيتم تدريبهم تتراوح أعمارهم بين الـ15 و17 عامًا، ليتمكنوا بشكل خاص من التعرف على وسائل الاستخدام العسكري للمسيرات وتنفيذ مهام الاستطلاع باستخدامها، بل تنفيذ عمليات تجريبية ملموسة على طرق الدفاع وصد هجمات العدو بها.

وأشار إلى أن المسيرات تستخدم على نطاق واسع في العملية العسكرية في أوكرانيا من كلا الجانبين بشكل مكثف، ويحدث هذا لعدة أسباب أهمها: "عدم ارتفاع تكلفة الطائرات المسيرة، كما أن هجماتها لا تتطلب أعدادًا كبيرة من الجنود، لذلك سيتم تدريب التلاميذ عليها لأهميتها في الصراع الحالي، ليست المسيرات فحسب بل يقدم التدريب لطلاب المدارس تعريفًا بشكل واسع لأسلحة الحرب مثل بنادق الكلاشنكوف الهجومية، ويتضمن 240 ساعة على الأقل من الدروس".