النيابة الإدارية تنشئ إدارة "منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد"

أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 319/2023 الخاص بإنشاء "إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد"، والتي تضم وحدتي "منظومة الشكاوى"، ووحدة "مكافحة الفساد وتعارض المصالح، بهدف التيسير التواصل مع المواطنين، بقصد تمكينهم من إيصال شكاواهم بأسرع الطرق والوسائل، وذلك تكريسا لرسالة الهيئة الهادفة في تحقيق العدالة الناجزة.

وأصدر رئيس الهيئة القرار رقم 281/2023، الخاص بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، والتي تختص بالفحص والتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، وتطبيق أحكام قانون الاستثمار، بقصد تشجيع المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تعترضهم.

ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 "الجمهورية الجديدة"، والتي تؤكد أهمية تحسين بيئة الأعمال للمستثمر المحلى والأجنبي.

وتم تخصيص خط ساخن لكل تلك الإدارات "منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد" و"وحدة قضايا الاستثمار"، (16117) لتلقى البلاغات والشكاوى، على أن يكون تلقى الشكاوى بدءا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.