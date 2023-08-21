الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نادي المنيا يحتل المركز الثاني ويحصد 8 كؤوس وميداليات ببطولة الصعيد للسباحة

بطولة الصعيد للمياه
بطولة الصعيد للمياه المفتوحة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن حصول نادي المنيا الرياضي علي المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الصعيد للمياه المفتوحة، بـ 105 نقطة فى بطولة الصعيد للسباحة التي أقيمت بالمنيا فى الفترة من 12 إلي 20 أغسطس الجارى، وذلك بعد حصد 4 كؤوس في مراحل مختلفة و4 ميداليات متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية خلال منافسات البطولة بمشاركة 8 محافظات.

وأشاد مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بالمستوى المتميز للسباحين في البطولة وتحقيق محافظة المنيا مراكز متميزة، كما وجه الشكر للقائمين على البطولة معرباً عن سعادته للسباحين الحاصلين على مراكز أولى ومتمنياً لهم دوام التوفيق في بطولات تشارك فيها المحافظة، لافتا إلى حصول مركز شباب المدينة ( أ ) على المركز السادس فى بطولة المياه المفتوحة بعدد 45 نقطة فى الترتيب العام.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المنافسات التي جاءت تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والتى نظمها الاتحاد المصرى للسباحة فرع منطقة الصعيد بمشاركة 8 محافظات أقيمت  بحمام سباحة جامعة المنيا، بمشاركة أكثر من 1130 سباحا وسباحة لأول مرة فى بطولات الاتحاد بالصعيد من مختلف الفئات العمرية من محافظات (المنيا وبنى سويف وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، مشيرا إلى أن البطولة شملت جميع السباقات الفردية والتتابعات، والفرق ، فى سباحات الحرة و الصدر و الظهر و الفراشة.

من ناحية آخري كانت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، قد أعلنت عن انطلاق فاعليات دورى مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بهدف جذب النشء إلى مراكز الشباب وتفعيل دورها في زيادة الوعى بأهمية الرياضة فى كافة الجوانب البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

بطولة الصعيد للمياه المفتوحة
بطولة الصعيد للمياه المفتوحة
بطولة الصعيد للمياه المفتوحة
بطولة الصعيد للمياه المفتوحة
بطولة الصعيد للمياه المفتوحة
بطولة الصعيد للمياه المفتوحة
المنيا بصولة الصعيد للسباحة المركز الثاني لنادي المنيا 4 ميداليات و4 كئوس حمام السباحة بجامعة المنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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