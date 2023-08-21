الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لصوص سرقوا مواطنين بانتحال صفة رجال شرطة بأسوان

ضبط لصوص
ضبط لصوص

نجحت الداخلية في ضبط 3 بأسوان لإرتكابهم واقعة سرقة بأسلوب انتحال الصفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من (سيدة وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه حال استقلالهما سيارة متجهين إلى محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بقيام ثلاث أشخاص يستقلون سيارة "ملاكى"، بإستيقافهما وإيهامهم بأنهم من رجال الشرطة والاستيلاء منهما على (3 هواتف محمولة- 2 لاب توب- مبلغ مالى- حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بهما).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة. 

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