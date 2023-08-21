الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلال 24 ساعة.. تحرير 642 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 642 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدى الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

كانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 86 ألفًا و347 مخالفة مرورية، تنوعت المخالفات ما بين: 16 ألفًا و297 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 216 مخالفات السير بدون تراخيص، 24 مخالفة موقف عشوائى، 9 مخالفة شروط التراخيص.

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