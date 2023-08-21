الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أسماء علاء الدين عن كتابها الجديد: بدأ بسؤال لماذا يحاول المنتحر ترك رسالة؟

أسماء علاء الدين
أسماء علاء الدين

صدر حديثًا عن دار الرواق للنشر والتوزيع كتاب "ملفات سرية من داخل العيادة النفسية.. قبل الانتحار بقليل" للكاتبة والمعالجة النفسية الدكتورة أسماء علاء الدين.

عن الكتاب 

وقالت أسماء علاء الدين عن الكتاب "بدأت في الكتاب منذ عامين وفكرته جاءت من حالة كنت أعالجها، كان يملك الكثير لكنه لم يكن سعيدا، وراودني سؤال لماذا يملك انسان كل شئ ولا يكون سعيدا، الكتاب يناقش الاكتئاب بشكل عام ومن يعيشون في عزلة ومن يحاولون الاختفاء لقياس محبتهم في قلوب المحيطين.

وأضافت علاء الدين في تصريح خاص لـ"الدستور": "أذكر أن هناك بنتا كانت تحكي لي أنها كانت تحاول الانتحار دائما وفي كل مرة تحاول فيها الانتحار كانت تترك رسالة، فسألت نفسي، ما الذي يدعو منتحر لترك رسالة فانتبهت للأمر، كما أن هناك الكثير من التغيرات التي تطرأ أثناء كتابتك أنت لرواية، أنا جزء من هذا الكتاب بالطبع.

رحل قبل الفوز بها.. الشاعر حسن فتح الباب وجائزة اتحاد كتاب مصر

ملفات سرية

وملفات سرية من داخل العيادة النفسية يتناول ظاهرة الانتحار كواحدة من أخطر الظواهر الآخذة في الانتشار في العقود الأخيرة وتتعرض أسماء للظاهرة من خلال الحالات التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية.

كما تدعم الكتاب بسرد دعمه كونها روائية تملك الحساسية الخاصة باللغة للتعبير عن الحالات بالتحليل والتشريح العلمي لعوامل وأسباب وطرق الانتحار.

txt

قصور الثقافة تصدر كتاب "القربان البديل" لفتحي عبدالسميع

أسماء علاء الدين

بدأت الدكتورة أسماء علاء الدين مشوار الكتابة في سن مبكرة ونالت عضوية اتحاد كتاب مصر ومارست الكتابة العلمية والأدبية كما تحل ضيفة على العديد من البرامج الإعلامية للحديث في مجال تخصصها في علم النفس وأيضًا قدمت عدد من البرامج في ذات المجال.

وتعمل الدكتورة أسماء علاء الدين حاليا كمعالجة نفسية في مستشفيات الشرطة وعضو اللجنة النفسية العليا للمجندين بمستشفى الشرطة بالرحاب.

 ويأتي الكتاب كعاشر إصدار للكاتبة أسماء علاء الدين تنوعت بين الروايات والكتب العلمية في مجال علم النفس، من أبرزها روايات "شمال"، و"سيناريو وحوار"، و"عاشق البنفسج"، وكتاب "مالا نتوقعه" وغيرها ويعتبر ملفات سرية من داخل العيادة النفسية آخر إصدارات أسماء علاء الدين.

غلاف الكتاب
كتاب ملفات سرية من داخل العيادة النفسية أسماء علاء الدين الكتاب ملفات سرية النفسية

مواد متعلقة

النقد الثقافي.. كتاب جديد لمحمد عبد العال عن بيت الحكمة

الأكثر قراءة

"يسلم نفسه أو يتقبض عليه".. مصدر: الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ

الأهلى ينهى إعارة أحمد قندوسى إلى سيراميكا

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

سقط على الرصيف.. مصرع طفل أثناء اللعب بدراجته الهوائية بالفيوم

مشاهد خارجه وجنون العظمه.. أسرار جديدة عن انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري

مصادر بالأنفاق: ترسية مشروع ترام أبوقير خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟