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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أسماء علاء الدين: «عاشق البنفسج» تناقش تعدد العلاقات النسائية

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:39 م
أسماءعلاء الدين
أسماءعلاء الدين
خالد حماد
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صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع رواية "عاشق البنفسج" للروائية أسماء علاء الدين، تأتي الرواية في 200 صفحة من القطع المتوسط.

وتقول الروائية أسماءعلاء الدين لـ"الدستور": رواية "عاشق البنفسج" تبدأ احداثها من فترة الثمانينات، وتدور حول رجل أربعيني ورحلة صعوده، وتناقش فكرة تعدد العلاقات فبطل الرواية "مراد" يعيش نقطة تحول في حياته جعلت منه رجلا متعدد العلاقات النسائية، وتطرح الرواية سؤالا بديهي هل تعدد الرجل في علاقات النسائية يشير إلى خلل نفسي بالشخصية؟.

وتضيف الروائية أسماء علاء الدين: أن علاقة بطل الرواية بوالدته والتي تبدو غامضة إلى حد كبير. إلى جانب ذلك معاناته من هلاوس مرتبطة بواقعه. ثمة مساحة قد تبدو مجهولة بين واقعه وتصوراته عن ذلك الواقع.

أما عن غلاف الرواية كعتبة أولى للنص تقول اسماء علاء الدين أن غلاف الرواية أخذ وقتا كبيرا حتى يظهر بهذا الشكل، فتصوري عن الغلاف كان يحمل صورةعن فترة الثمانينيات وعن طبقة اجتماعية بعينها، وجاء الغلاف يحمل صورتي الشخصية، ومعبرا عن طبيعة احداث الرواية والفترة الزمنية التي تدور فيها. وجاء التصوير لسامح سليم، والرؤية للفنان محمد على والإخراج الكلي للغلاف للفنان عبد الرحمن الصواف.

وأكدت: "كل أعمالي الروائية بحكم عملي كمعالجة نفسية، معنية في الأساس بالحالة النفسية لأبطالها، ومبنية على فهم ووعي وإدراك ورغبات شخوصها."

جدير بالذكر أن أسماء علاء الدين صدر لها أعمال روائية منها "الحيوان"، "انهيار"، "وسكون"، و"شمال ".
إلى جانب الكتب العلمية المتعلقة بعملها كمعالجة نفسية ومنها كتاب "القهر"، و"مالا نتوقعه".

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