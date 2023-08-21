الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس يحصل على الدكتوراه الفخرية من المجر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بثا مباشرا للحظة حصول قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر الكاثوليكية في المجر.

وكان قد شارك قداسته في الاحتفال الذي أقيم في ساحة لاجوس كوسوث بالبرلمان المجري، بمناسبة العيد القومي لدولة المجر، الذي يوافق ذكرى الملك شتيڤن، الملقب بقديس المجر، وذلك بحضور كافة أركان الدولة وعلى رأسهم السيدة كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر.

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