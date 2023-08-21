تنوعت اخبار الظهيرة اليوم الإثنين ما بين اخبار فنية واخبار رياضية واجتماعية، وفي السياق تنشر “الدستور” أبرز اخبار الظهيرة.

مركز المعلومات يسلط الضوء علي نبض أهداف التنمية المستدامة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على الإصدار الخامس من "نبض أهداف التنمية المستدامة" والصادر عن الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "، والذي يُعدّ المرجع العالمي لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأشار المركز إلى أن البيانات والتحليلات التي تضمنها إصدار الأونكتاد تغطي مجموعة واسعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وتمويل التنمية والديون والنقل والتكنولوجيا حول العالم، كما تبحث إصداره هذا العام، في تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحديد الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى التمويل وللمساعدة في توجيه الجهود بشكل أفضل.

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تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ"أرض المعارض"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 13/9/2023، في تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ" منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى " مسلسل رقم 3، 4، 5، للمرحلة الأولى ومسلسل رقم 2، المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

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تصريحات هامة للنقد الفني عماد يسري



قال الناقد الفني عماد يسري، إن مهرجان العلمين الدولي يعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والمقام بمدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، والذي تقام فعالياته على مدار 45 يوما، حيث شهد زخما ثقافيا وفنيا ورياضيا وحظى باهتمام ملايين المشاهدين في الوطن العربي عبر المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية.

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بيان رسمي لوزارة الشباب والرياضة



أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، بشأن استقالة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي جرت أول أمس السبت.

وأشار البيان، إلى أن الوزارة قررت تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مدير تنفيذي، ومدير مالي، ومدير النشاط الرياضي من أجل إدارة شئون النادي، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية للنادي.

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