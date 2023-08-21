ناقد فني: مهرجان العلمين حظى باهتمام ملايين المشاهدين في الوطن العربي (فيديو)

قال الناقد الفني عماد يسري، إن مهرجان العلمين الدولي يعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والمقام بمدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، والذي تقام فعالياته على مدار 45 يوما، حيث شهد زخما ثقافيا وفنيا ورياضيا وحظى باهتمام ملايين المشاهدين في الوطن العربي عبر المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية.



وأضاف يسري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الاثنين، أن المهرجان شهد فعاليات كثيرة ومتنوعة مثل الحفلات الغنائية لأكبر النجوم في مصر والوطن العربي.

ولفت الناقد الفني، إلى أن المهرجان شهد مسابقات متنوعة مثل بطولة الكرة الشاطئية، وبطولة التجديف، وكذلك رالي السيارات، مشيرًا إلى أن فعاليات العام تشهد مشاركة بمهرجان القاهرة للدراما تحت شعار 60 سنة دراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني وعضوية الفنان كريم عبد العزيز والفنانة إلهام شاهين والناقد الفني طارق الشناوي.

لا تزال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مستمرة

وأوضح الناقد الفني، أن المهرجان شهد هذا العام تجربة شبابية استثنائية هي مسرح الشارع الذي حصد اهتمام ومتابعة رواد مهرجان العلمين، ولا تزال فعاليات المهرجان مستمرة في ظل تنوع الحفلات والمهرجانات التي يشهدها المهرجان، مع زيادة إقبال الزائرين.