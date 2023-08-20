اليابان تعقد اجتماعا مع مجلس التعاون الخليجي.. سبتمبر المقبل

تعتزم الحكومة اليابانية تنظيم اجتماع على مستوى وزراء الخارجية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أوائل سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة كيودو، نقلا عن مصادر حكومية، احتمال مشاركة وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في الاجتماع المرتقب.

وأشار المصادر إلى أنه سيتم بحث عدد من القضايا التي ستشمل اتفاقيات التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التعاون الفني في مجال طاقة الجيل القادم وقضية إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن هاياشي سيتوجه في زيارة لمصر والأردن عقب انتهاء الاجتماع.

يذكر أنه تم بحث إمكانية عقد اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع اليابان، خلال جولة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى دول الخليج في شهر يوليو الماضي.

مجلس التعاون: علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز سبل التعاون

والأربعاء الماضي، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز التعاون المشترك.

وأضاف أمين مجلس التعاون، أنه تم الاتفاق على تأسيس آلية عمل مشترك لتعزيز التعاون، لافتًا إلى أن علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز التعاون المشترك.

وتابع، نعمل على تعزيز ما تم الاتفاق عليه وبناء آليات التشاور والتنسيق مع آسيا الوسطى، مؤكدًا أن خطة العمل تشمل اجتماعات في مختلف مجالات التعاون مع آسيا الوسطى، لافتاً إلى أن خطة العمل مع آسيا الوسطى تشمل تفعيل التعاون في مختلف المجالات.