السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدير مركز «القاهرة الدولى للتسوية» يبحث سبل تعزيز التعاون مع اليابان (صور)

السفير أحمد نهاد
السفير أحمد نهاد عبد اللطيف خلال الزيارة

أجرى السفير أحمد نهاد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، زيارة إلى اليابان بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين مركز القاهرة الدولي وعدد من الجهات اليابانية في إطار العلاقات المتميزة بين مصر واليابان في مختلف المجالات.

وجاءت زيارة السفير أحمد نهاد عبداللطيف بناءً على دعوة من وزارة الخارجية اليابانية، كما تضمن برنامج الزيارة لقاءات مع مساعدي وزير الخارجية للشئون الإفريقية والشئون العربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب الياباني، وكبار المسئولين بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، بالإضافة لخبراء من مراكز الفكر والأبحاث.

وزار مدير مركز القاهرة الدولي مركز البحوث والتدريب في مجال حفظ السلام التابع لوزارة الدفاع اليابانية ومركز هيروشيما لبناة السلام، وكذلك أجرى زيارة لمدينة هيروشيما التي شهدت إسقاط أول قنبلة نووية، وباتت رمزًا لأهمية تحقيق السلام العالمي وإخلاء العالم من الأسلحة النووية.

واستعرض السفير أحمد نهاد عبداللطيف، خلال اللقاءات، نشاط وبرامج مركز القاهرة من أجل بناء قدرات الدول النامية في مجالات حفظ وبناء السلام، معربًا عن تقديره للشراكة الممتدة لليابان مع المركز ومع منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وتطلعه لتعزيزها لتواكب المخاطر الجديدة والأزمات المتداخلة التي يشهدها المشهدان الإقليمي والدولي.

وأشاد المسئولون اليابانيون بدور مصر المحوري في حفظ وبناء السلام وتسوية النزاعات إقليميًا ودوليًا، كما أعربوا عن تقديرهم لنشاط مركز القاهرة الدولي وحرصهم على تعزيز التعاون معه انطلاقًا من دعم البلدين للعمل متعدد الأطراف والأمن الجماعي ولجهود تحقيق السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

اليابان مصر مركز القاهرة الدولى وزارة الخارجية حفظ السلام هيروشيما

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