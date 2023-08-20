القاهرة الإخبارية تكشف حقائق وإحصاءات عن مونديال السيدات المقام بأستراليا ونيوزيلندا
رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، حقائق وإحصاءات عن مونديال السيدات المقام بأستراليا ونيوزيلندا، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:
- إسبانيا تحصد لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخها على حساب إنجلترا.
- نسخة نيوزيلندا وأستراليا هي النسخة التاسعة للبطولة.
- خاض 32 منتخبا 64 مباراة خلال البطولة على 10 ملاعب.
- المنتخبات سجلت 164 هدفا في أعلى نسبة عن أي نسخة من المونديال.
- منتخب إسبانيا هو الفريق الأكثر تهديفا بـ18 هدفا.
- اليابانية هيناتا ميازاوا تحرز جائزة هدافة البطولة برصيد خمسة أهداف.
- هولندا حققت أكبر فوز في المونديال بنتيجة 7-0 أمام فيتنام في دور المجموعات.
- مجموع الجوائز المالية للمونديال 110 ملايين دولار ويحصل الفائز على 4.92 مليون دولار.