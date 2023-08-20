القاهرة الإخبارية تكشف حقائق وإحصاءات عن مونديال السيدات المقام بأستراليا ونيوزيلندا

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، حقائق وإحصاءات عن مونديال السيدات المقام بأستراليا ونيوزيلندا، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:

إسبانيا تحصد لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخها على حساب إنجلترا. نسخة نيوزيلندا وأستراليا هي النسخة التاسعة للبطولة. خاض 32 منتخبا 64 مباراة خلال البطولة على 10 ملاعب. المنتخبات سجلت 164 هدفا في أعلى نسبة عن أي نسخة من المونديال. منتخب إسبانيا هو الفريق الأكثر تهديفا بـ18 هدفا. اليابانية هيناتا ميازاوا تحرز جائزة هدافة البطولة برصيد خمسة أهداف. هولندا حققت أكبر فوز في المونديال بنتيجة 7-0 أمام فيتنام في دور المجموعات. مجموع الجوائز المالية للمونديال 110 ملايين دولار ويحصل الفائز على 4.92 مليون دولار.