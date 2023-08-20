الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر يستقبل البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل الكاردينال بيتر إردو، رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، الذي يزور دولة المجر حاليّا، وذلك في مقر غبطة الكاردينال في "Primate’s palace" بالعاصمة المجرية بودابست.

وأعرب قداسة البابا في بداية اللقاء عن سعادته بهذا اللقاء مشيرًا إلى زيارته للڤاتيكان في مايو الماضي، بمناسبة مرور خمسين سنة على العلاقات بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية، وأنه التقى قداسة البابا فرنسيس الذي تربطه بقداسته علاقة قوية.

وأثنى قداسته على العلاقات المتميزة بين مصر والمجر والمشروعات المشتركة بين البلدين، وكذلك المنح الدراسية، وتعرف قداسة البابا على الخدمات التي تقدمها الكنيسة الكاثوليكية في المجر، ولا سيما للشباب، حيث قدم رئيس الأساقفة نبذة مختصرة عن هذه الخدمات، كما تحدث عن الأديرة والرهبنة في المجر.

وتحدث قداسة البابا من جهته عن الحياة الديرية في الأديرة القبطية داعيًا رئيس الأساقفة والأساقفة الحضور، لزيارة مصر وأديرتها والتى يأتي في مقدمتها دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، أقدم دير في العالم.

وفي ختام اللقاء، تبادل قداسة البابا، وغبطة الكاردينال بيتر إردو الهدايا التذكارية.

البابا تواضروس الثاني في المجر البابا تواضروس الثاني في دولة المجر رحلة البابا تواضروس الثاني الى المجر زيارة البابا تواضروس الثاني للمجر

الأكثر قراءة

سر عدم توقيع جمال عبدالحميد على استقالته من مجلس الزمالك

"ماتت بالفستان الأبيض".. تفاصيل مصرع عروس المنصورية ونجاة عريسها من غرق سيارة الزفة

عقر فتاة.. ضبط المتهمين بقتل كلب بالجيزة

الإنقاذ النهرى تعثر على جثمان شاب غرق فى بالإسكندرية

"طلقة بالرأس".. فحص كاميرات المراقبة لحل لغز جريمة ميدان لبنان

قائمة أسعار الأرز المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة