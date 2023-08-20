رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر يستقبل البابا تواضروس

استقبل الكاردينال بيتر إردو، رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، الذي يزور دولة المجر حاليّا، وذلك في مقر غبطة الكاردينال في "Primate’s palace" بالعاصمة المجرية بودابست.

وأعرب قداسة البابا في بداية اللقاء عن سعادته بهذا اللقاء مشيرًا إلى زيارته للڤاتيكان في مايو الماضي، بمناسبة مرور خمسين سنة على العلاقات بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية، وأنه التقى قداسة البابا فرنسيس الذي تربطه بقداسته علاقة قوية.

وأثنى قداسته على العلاقات المتميزة بين مصر والمجر والمشروعات المشتركة بين البلدين، وكذلك المنح الدراسية، وتعرف قداسة البابا على الخدمات التي تقدمها الكنيسة الكاثوليكية في المجر، ولا سيما للشباب، حيث قدم رئيس الأساقفة نبذة مختصرة عن هذه الخدمات، كما تحدث عن الأديرة والرهبنة في المجر.

وتحدث قداسة البابا من جهته عن الحياة الديرية في الأديرة القبطية داعيًا رئيس الأساقفة والأساقفة الحضور، لزيارة مصر وأديرتها والتى يأتي في مقدمتها دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، أقدم دير في العالم.

وفي ختام اللقاء، تبادل قداسة البابا، وغبطة الكاردينال بيتر إردو الهدايا التذكارية.