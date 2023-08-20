4 وجبات لذيذة يمكنك تحضيرها باستخدام الطحينة

الطحينة محبوبة الجماهير في العديد من المطابخ العالمية، والشرقية بشكل خاص، فالقوام الكريمي الغني المصنوع من معجون السمسم والماء الساخن ولمسة من الخل وعصير الليمون وقليل من الكمون هو جوهرة الطهي التي لا تضيف فقط نكهة الجوز اللذيذة ولكنها تمتلك العديد من الفوائد الصحية.

من الأطباق اللذيذة إلى الحلويات تحتل الطحينة مركز الصدارة بدءًا من الإفطار إلى الحلوى إليك بعض الطرق المتنوعة التي يمكنك من خلالها إضافة الطحينة إلى وجباتك.

أفو طحينة توست

في وعاء يُمزج العصير والملح و الأفوكادو ويُهرس بالشوكة، يُوزّع مزيج الأفوكادو بالتساوي على التوست ثم يُغطى بالطماطم والزيتون والبيض ثم ضعي الطحينة.



البرتقال + موسلي جوز الهند

في وعاء كبير اخلطي رقائق جوز الهند والكاجو واللوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور السمسم جيدًا باستخدام يديك، في مقلاة صغيرة يُغلى زيت جوز الهند والعسل أو الشراب والطحينة والفانيليا وبرش البرتقال وملح البحر ببطء مع التحريك باستمرار حتى الذوبان والجمع.

ويُسكب المزيج فوق المكونات الجافة ويُمزج جيدًا، انقلي المزيج إلى صينية خبز عميقة كبيرة واخبزيها لمدة 25-30 دقيقة مع التحريك كل 10 دقائق حتى يصبح محمصًا وبنيًا ذهبيًا.

شوربة الطحينة والجزر بالفستق

حساء الجزر بالطحينة اللذيذ مع الفستق سلس بشكل لا يصدق ولا يحتوي على أي حليب، سر قوامه الكريمي بدون حليب أو قشدة هو الطحينة.

بعد صب الحساء في أربعة سلطانيات قم برش ملعقتين صغيرتين من صلصة الطحينة على كل وجبة وزينها بالفستق المفروم وأوراق الزعتر.



برجر طحينة مع مخلل ملفوف

برجر الطحينة مع الكرنب المخلل مليء بالنكهة والبروتين النباتي، مما يجعلها مثالية، تجمع صلصة الطحينة بين الزبادي اليوناني والطحينة وعصير الليمون والثوم، مما ينتج عنه نكهة كريمية ومنعشة.

امزج هذه المكونات ثم أضف ما يصل إلى ملعقتين صغيرتين من الماء حتى تصل الصلصة إلى القوام المطلوب، رش الكمية المطلوبة من الصلصة على البرجر.