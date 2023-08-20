"فاينانشال تايمز": مخاوف عالمية من انهيار اقتصاد ألمانيا.. وانتقادات لفشل حكومة شولتس

حذرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، من تدهور الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا وهو اقتصاد ألمانيا حيث تواجه انكماشًا كبيرًا في التصنيع لا سيما أن قطاع الصناعة هو أساس الاقتصاد الألماني.

تدهور الاقتصاد الألماني

وقالت الصحيفة إن الخبراء الألمان حذروا من تباطؤ آخر في أكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من أنه خرج من أزمة الطاقة في الشتاء الماضي في وضع أفضل مما كان متوقعًا في البداية.

ولكن تفاقمت المشاكل الهيكلية طويلة الأمد، من شيخوخة السكان إلى البنية التحتية المتداعية، بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة وتعثر التجارة العالمية، كل هذه العوامل أدت لتدهور الاقتصاد الألماني، كما يتوقع كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكون ألمانيا أسوأ اقتصاد رائد أداءً في العالم هذا العام.

وسبق وأثارت صحيفة "بيلد تسايتونج" الأكثر مبيعًا في البلاد ناقوس الخطر مؤخرًا، فقد ناشدت تحت عنوان "ساعدونا: اقتصادنا ينهار" المستشار أولاف شولتز اتخاذ إجراء واضح.

سوء أداء ألمانيا

وقالت الصحيفة إن رابع أكبر اقتصاد في العالم يعاني من الركود، بعد الانكماش في الربعين الماضيين مما أدى إلى انخفاض أداء جميع منافسيه الكبار.

والسبب الرئيسي هو الانكماش العالمي في التصنيع، والذي أصاب ألمانيا بشكل غير متناسب حيث يساهم القطاع بخمس إنتاجها الإجمالي - وهو مستوى مشابه لليابان، ولكنه ضعف نظيره في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

وتراجعت أسعار الغاز والكهرباء في ألمانيا منذ العام الماضي، لكنها تظل أعلى مما هي عليه في العديد من البلدان غير الأوروبية، كما انخفض الإنتاج في القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة في ألمانيا، مثل المواد الكيميائية والزجاج والورق، بنسبة 17% منذ بداية العام الماضي، مما يشير إلى خسائر دائمة.

خبراء يحذرون

من جانبه قال أوليفر هولتيمولر، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في معهد هالي للأبحاث الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات التجارية الناجمة عن الغزو الروسي الشامل كان لهما تأثير حاد على القطاع. وأضاف أن التكلفة المرتفعة لرأس المال ونقص العمالة الماهرة جعلها "تحت ضغط شديد".

كما قالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الاستشاريين بكابيتال إيكونوميكس: "التوقعات بالنسبة للصناعة الألمانية قاتمة".

وقال مارتن وولبورغ، كبير الاقتصاديين في جنرال إنفستمنتس يوروب، إن قوة ألمانيا التقليدية في صناعة السيارات معرضة للتهديد، حيث تفقد علاماتها التجارية الكبرى حصتها في السوق لمنافسين صينيين أرخص في قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو.

وتوقع المحللون الذين شملهم الاستطلاع هذا الشهر من قبل Consensus Economics أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.35 في المائة هذا العام - وهو انعكاس للنمو الطفيف الذي توقعوه قبل ثلاثة أشهر، كما خفضوا توقعاتهم للنمو لعام 2024 إلى 0.86 في المائة، بانخفاض عن 1.4 في المائة توقعوه في بداية العام.

وبشكل عام، قال الخبراء إن القدرة التنافسية للبلاد تآكلت بشكل مطرد بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والضرائب المرتفعة والبيروقراطية الخانقة والافتقار إلى الرقمنة في الخدمات العامة، ويتضح هذا من خلال تراجع ألمانيا في تصنيفات التنافسية العالمية لكلية إدارة الأعمال IMD إلى المرتبة 22 من بين 64 دولة رئيسية - من كونها في المراكز العشرة الأولى قبل عقد من الزمن.