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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى يكشف سبب زيادة ألمانيا لميزانية الانفاق الدفاعى فى هذا التوقيت

ماجد كيالي
ماجد كيالي

قال ماجد كيالي، كاتب ومحلل سياسي، إن رفع الانفاق الدفاعي الألماني، ناتج عن الغزو الروسي على أوكرانيا لأنها وجدت نفسها أمام هيكل عسكري ضعيف وتراه أنه بات يهدد ألمانيا.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حاول الضغط على ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي لرفع ميزانية انفاقها العسكري 2%، ووقتها رفضت ألمانيا والعديد من الدول الغربية، ولكن بعد الغزو الروسي تغير الأمر وباتت ألمانيا ترى أنها في حاجة للاعتماد على زيادة الدعم العسكري.

 

ألمانيا تخصص 200 مليار دولار لتحديث أسلحتها

وتابع، أن ألمانيا خصصت 200 مليار دولار لتحديث أسلحتها وبعدها بأشهر أقر البرلمان الألماني بالإجماع على تحديد 2% من الناتج الإجمالي لنفقات الدفاع. 

 

وأشار إلى أن ألمانيا لديها ضائقة اقتصادية رغم كونها ثالث اقتصاد في العالم بعد أمريكا والصين، وتأتي في المرتبة الثالثة مع اليابان بسبب أزمة كورونا، وأزمة الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية ووقف إمدادات الغاز الروسي لها.

محلل سياسي الإنفاق الدفاعي المانيا الغزو الروسي أوكرانيا

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