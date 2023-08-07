الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا.. التوقعات المستقبلية للاقتصاد الصناعي المحلي لا تزال "قاتمة"

الاقتصاد الصناعي
الاقتصاد الصناعي

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن ارتفاع أسعار الطاقة وسعر الفائدة أثر سلبا على الناتج الصناعي المحلي رغم ارتفاع الطلب، مشيرة إلى أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد الصناعي المحلي لا تزال "قاتمة"، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني.

وتابعت الوزارة أن هناك تراجع ملحوظ في الناتج الصناعي الألماني للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو الماضي، في انخفاض بلغت قيمته 1.5٪، وهو ما يعد ارتفاعا كبيرا عن انخفاض الناتج الصناعي المحلي لشهر مايو الماضي الذي بلغ 0.1٪ فقط.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة كان له أثر سلبي على الناتج الصناعي المحلي رغم ارتفاع الطلب.

الاقتصاد الألمانية دويتشه فيله سعر الفائدة اسعار الطاقة ارتفاع الطلب
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