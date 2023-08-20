أخبار فاتتك| الأهلي يعلن تغيير شعار كرة القدم وعمرو دياب يغلق شوارع بيروت

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- رسميًا.. الأهلى يعلن تغيير شعار كرة القدم

أعلن نادي الأهلي عن تغيير شعار كرة القدم بشكل رسمي بدءا من الموسم الجديد 2023-2024، ونشر نادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، معلنًا عن الشعار الجديد لكرة القدم في النادي الذي كشف عنه.

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- عمرو دياب يغلق شوارع بيروت فى أضخم حفلات صيف لبنان

ليلة استثنائية.. ذلك هو العنوان الأبرز للحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في بيروت، ليلة أمس السبت، وسط حضور جماهيري غفير.

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- بعد بلاغ بتفخيخ مسجد.. مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يدعو لحماية دور العبادة

وجه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" دعوة لقوات الشرطة من أجل زيادة التدابير الأمنية في دور العبادة عقب بلاغ بوجود قنبلة أثناء صلاة الجمعة في "مسجد محمد" بالعاصمة واشنطن.

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- أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023

يكثر البحث عن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن للاستعلام عن أسعارها، وهل ما زالت مستقرة أم شهدت ارتفعت من جديد، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار مختلف أنواع الدواجن.

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- هل حصل طلاب بالثانوية العامة على أكثر من 100 درجة فى التظلمات؟

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشأن أنه يوجد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 لهم درجات.

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- هل يجب أن تستأذن الزوجة زوجها فى حال رغبتها بالعمل؟.. على جمعة يجيب

أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، حكم استئذان الزوجة لزوجها في حال رغبتها في العمل، قائلا: إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور مبنية على العرف، وقد أمرنا بذلك، بقوله:

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