الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت فى أضخم حفلات صيف لبنان

عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت

ليلة استثنائية.. ذلك هو العنوان الأبرز للحفل الكبير، الذي أحياه النجم عمرو دياب في بيروت، ليلة أمس السبت، وسط حضور جماهيري غفير.

كانت العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت استعدادات أمنية مشدده منذ الصباح ، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل مما أدى لازدحام مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت، خاصة أن الحفل يشهد عودة عمرو دياب للغناء في لبنان بعد غياب ١٢ عاما.

واحتشد الجمهور بالآلاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات مرتديا الملابس البيضاء، في أجواء من البهجة والسعادة، حيث صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات الهضبة منذ البداية وعلى مدار ساعتين.
المثير أن الآلاف لم يتمكنوا من دخول الحفل حرصوا على متابعته من خارج المسرح، حيث احتشد عدد غفير من المواطنين في الشوارع المواجهة للمسرح وفوق البنايات المحيطة به لمتابعته.

وغنى عمرو دياب باقة من أجمل أغانيه منها “لو اتساب، بحبه، وياه، اللي عدى، تملي معاك، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، انت الحظ، برج الحوت، شوقنا، ميال، الماضي، وهتتدلع”.

وشهد الحفل قيام أيدي مارون المدير التنفيذي لتطبيق أنغامي للموسيقى بتكريم الفنان عمرو دياب بعد النجاحات الكبيرة، التي حققتها أغنياته التي تبث حصريا عبر التطبيق.

وقبل نهاية الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء بيروت وسط هتافات وسعادة كبيرة من الجمهور، الذي يعد الأضخم حضورا لفنان عربي في لبنان منذ سنوات.

وكان وزير السياحة اللبناني وليد نصار قد استقبل الفنان عمرو دياب ظهو اليوم في صالة الشرف بمطار بيروت وأهداه تكريم خاص من الوزارة احتفاء بحضوره وبنجاح حفله، الذي رفع شعار كامل العدد قبل شهر من إقامته في بادرة أنعشت السياحة في لبنان.

عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
عمرو دياب في بيروت
البهجة والسعادة العاصمة اللبنانية بيروت الفنان عمرو دياب العاصمة اللبنانية النجم عمرو دياب حضور جماهيرى غير مسبوق شعار كامل العدد كامل العدد

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