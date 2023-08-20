بعد بلاغ بتفخيخ مسجد.. مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يدعو لحماية دور العبادة

وجه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، دعوة لقوات الشرطة من أجل زيادة التدابير الأمنية في دور العبادة عقب بلاغ بوجود قنبلة أثناء صلاة الجمعة في "مسجد محمد" بالعاصمة واشنطن.

وقال المجلس، وهو أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا، إن بلاغ القنبلة جاء بالتزامن مع تحقيقات أمنية في سلسلة بلاغات كاذبة مشابهة تجاه الكنس اليهودية.

ودعا المجلس في بيان عبر موقعه الإلكتروني، السبت، المؤسسات الدينية وقوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد إلى زيادة التدابير الأمنية الخاصة بدور العبادة.

ونقل البيان نفسه عن إبراهيم هوبر، مدير الاتصالات في المجلس، أنه "لا ينبغي أبدًا في مجتمع عادل التسامح مع استهداف أماكن العبادة بتهديدات بالعنف".

وأضاف هوبر: "نتضامن مع جماعة مسجد محمد ونشكر قوات الشرطة على الاستجابة السريعة والتعامل باحترافية حيال التهديد".