الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل حصل طلاب بالثانوية العامة على أكثر من 100 درجة فى التظلمات؟

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشأن أنه يوجد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 لهم درجات، فمنهم من له 28 درجة ومنهم من له 100 وأخر 133 درجة، حسب الشائعات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “كل ما يتم تداوله بشأن حصول أي طالب على أي درجة غير صحيح لأنه حتى الآن لم يتم إعلان نتائج التظلمات أو الاحصائيات الرسمية التى توضح كم طالب تقدم أو كم طالب حصل على درجاته”.

وتابعت: “مازال الإطلاع على أوراق الامتحانات مستمر وفور الانتهاء سيتم إعلان كل شيء رسميًا ومن له حق فى درجات سوف يحصل عليه بالتأكيد”.

وأشارت المصادر خلال تصريحاتها إلى أن أي طالب ثبت أن له درجات سوف يتم مخاطبة مكتب التنسيق حتى يتم إضافة درجاته ويلتحق بالجامعة التى تناسبه.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، قال فى تصريحات سابقة له، إنه تم وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة وورقة الإجابة بابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لكل طالب؛ للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب أثناء التظلم وضمان حقه عند اطلاعه على الإجابة، مشيرًا إلى أن  التظلم حق مكفول لكل الطلاب وأيضًا لأوائل الثانوية العامة 2023.

وأضاف الوزير، خلال تصريحاته الصحفية، أنه الأسئلة المقالية كانت كلها عبارة عن سؤالين في كل مادة ، وتم تصحيح الاسئلة المقالية بطريقتين طريقة عبر تابلت المعلم وطريقة يدوية وتم حساب الدرجة الأعلى ، وبالتالي هناك دقة ومصداقية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة وإذا طلع لأي طالب درجة زيادة لن تتوانى وزارة التربية والتعليم عن تصحيح الدرجات.

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