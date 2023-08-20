الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الأهلى يعلن تغيير شعار كرة القدم

تغيير شعار الأهلي
تغيير شعار الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن تغيير شعار كرة القدم بشكل رسمي بدءا من الموسم الجديد 2023-2024.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، معلنًا عن الشعار الجديد لكرة القدم في النادي الذي كشف عنه.

وشهد الشعار الجديد، عودة لقب "نادي القرن" الذي تمت إزالته من شعار الأهلي الموسم الماضي.

كما عاد أيضًا تاريخ تأسيس النادي الأهلي إلى الشعار الجديد، وتم التأكيد على أن الشعار هو الخاص بكرة القدم في النادي بوجود عبارة Al AHly FC اختصارًا لجملة "الأهلي لكرة القدم".

وتم وضع 4 نجوم فوق الشعار دلالة على عدد بطولات الدوري التي حصدها المارد الأحمر وهي 43 بطولة، وكل نجمة ترمز إلى 10 ألقاب للدوري.

وأسفل الشعار، وُضع نجمة أخرى للدلالة على عدد بطولات دوري أبطال أفريقيا وهي 11 لقب.
 

الاهلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي يعلن تغيير شعار كرة القدم

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