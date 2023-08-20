محمد الجالى يوضح تفاصيل كلمة الرئيس السيسى أثناء زيارته للأكاديمية العسكرية

أوضح محمد الجالي الكاتب الصحفي، أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، قائلًا: "إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأكاديمية العسكرية المصرية هي الثانية من نوعها بعد حوالي شهرين منذ زيارة سيادته للأكاديمية العسكرية في يونيه الماضي".

وأضاف "الجالي"، خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على دور الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد الكوادر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد خلال لقاءه بأبنائه الطلاب على كافة التحديات والمشكلات التي تواجه الوطن، ومن ثم مصارحة الطلاب والشعب المصري بكل ما يستجد من أحداث، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي أو العالمي.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية، وأن هذا الدور لا يقتصر فقط على طلبة الكليات العسكرية، وإنما في إعداد وتأهيل شرائح كثيرة تقوم بالعمل في الدولة.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز وتأكيد قدرة من يلتحق بأجهزة الدولة المختلفة، وإعطاءه جرعة مناسبة من الاتزان والفهم والإصرار على العمل من خلال الفترة التي يلتحق بها في هذه الكلية.