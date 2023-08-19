السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|فرص عمل جديدة للشباب والأهلي يتراجع عن استعادة محمد شكري

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 210 فرصة عمل جديدة للشباب من 21 وحتى 55 سنة، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة.

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أنغام وصوت مصر يتصدران موقع التدوينات القصيرة X في مصر والوطن العربي

حفل أنغام بالعلمين

تصدرت النجمة أنغام، وصوت مصر، وأنغام في العلمين، موقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا”، بعد تقديم فاصلا من أغنياتها في حفلها الغنائي المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

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الأهلي يتراجع عن استعادة محمد شكري

محمد شكرى

تراجع مسئولو نادي الأهلي عن استعادة محمد شكري، الظهير الأيسر السابق للمارد الأحمر الذي يلعب حاليًا في صفوف سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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إيلون ماسك يلغى خاصية الحظر والبلوك من تطبيق "إكس"

إيلون ماسك

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن مستخدمو تطبيق إكس ، المعروف سابقًا باسم تويتر، لن يتمكنوا من حظر التعليقات من المتابعين غير المرغوب فيهم ، وفقًا لما نشره مالك ايلون ماسك.

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أوكرانيا ترحب بسماح واشنطن بنقل طائرات إف 16 عبر هولندا والدنمارك

زيلينسكي

رحبت أوكرانيا بقرار الولايات المتحدة بالموافقة على السماح بنقل طائرات "إف 16" عبر هولندا والدنمارك إلى كييف، حسبما أوردت سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل.

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جلال السعيد لـ "الشاهد": اقتحام السجون كان عملية منظمة من قبل جماعات إرهابية

جلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إنه بعد حوالي 6 ساعات من واقعة اقتحام سجن الفيوم، فإن الشخص الذي كان مخطط لخروجه من السجن، كان يتحدث من غزة، وكان يُدعى "سامي شهاب".

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