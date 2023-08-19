السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتراجع عن استعادة محمد شكرى

محمد شكري
محمد شكري

تراجع مسؤولو النادي الأهلي، عن استعادة محمد شكري الظهير الأيسر السابق للمارد الأحمر والذي يلعب حاليًا في صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واستقر اللاعب على الاستمرار مع سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل عقب تراجع الأهلي عن استعادته مرة أخرى.

واستهل فريق سيراميكا كليوباترا، تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي، فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب انتهاء الموسم,

وعلى صعيد آخر، يفاضل مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا بين 3 دول أوروبية، وهي المجر وسلوفينيا وصربيا لإقامة معسكر خارجي للفريق خلال الفترة المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.

الاهلى محمد شكري سيراميكا كليوباترا الدورى المصرى

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