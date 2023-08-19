أنغام وصوت مصر يتصدران موقع التدوينات القصيرة X فى مصر والوطن العربى

تصدرت النجمة أنغام، وصوت مصر، وأنغام في العلمين، موقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا”، بعد تقديم فاصلا من أغنياتها في حفلها الغنائي المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ولم يتوقف تصدر أنغام عند مصر فقط، بل وصل إلى عدد من الدول العربية، منها تصدر الترند الأول في دولة الكويت، من خلال عدد كبير من التدوينات التي أشادت بصوت مصر النجمة أنغام وحفلها المميز.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وتفاعل جمهور النجمة أنغام مع أغنيتها “ولا دبلت” بحفلها المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة، بعد فاصل مميز من أغنياتها التي اختارتها بعناية لتقديم حفلها الليلة.

وحرص الجمهور على غناء الأغنية مع النجمة أنغام، وسط تفاعل وتصفيق وترديد كلمات الأغنية بصوت عال خلال الحفل الضخم بمهرجان العلمين.

وقدمت النجمة أنغام فاصلا طربيا مميزا من خلال عدد من الأغنيات الشهيرة التي قدمتها خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ومن الأغنيات التي قدمتها وسلطنت بها جمهورها أغنية "هتشتاقوا"، إحدى أهم أغنياتها التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

كما قدمت النجمة أنغام، خلال حفلها الغنائي المقام حاليا، أغنية “بتوصفني”، التي زاد فيها تفاعل الجمهور وغنائهم معها كلمات الأغنية الشهيرة.