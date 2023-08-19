السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جلال السعيد لـ "الشاهد": اقتحام السجون كان عملية منظمة من قبل جماعات إرهابية

جلال السعيد
جلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إنه بعد حوالي 6 ساعات من واقعة اقتحام سجن الفيوم، فإن الشخص الذي كان مخطط لخروجه من السجن، كان يتحدث من غزة، وكان يُدعى "سامي شهاب".

 

وأضاف السعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كيف يخرج هذا الشخص من سجن الفيوم، إلى القاهرة ومن ثم إلى الإسماعيلية ويعبر القناة ويعبر سيناء ويعبر الحدود ويصل إلى غزة في خلال 6 ساعات، ويخرج ليتحدث على القنوات بعد 6 ساعات فقط؟!  إلا إذا كانت هذه عملية منظمة ،أطرافها جزء منهم في مصر وجزء منهم في الخارج، وبالتالي هناك ترتيب تم لاقتحام السجون.

جلال السعيد برنامج الشاهد اقتحام سجن الفيوم اقتحام السجون الجماعات الإرهابية

الأكثر قراءة

جلال السعيد لـ"الشاهد": مبارك طلب تأجيل الحفل الخيرى لمحمد علاء مبارك بالفيوم مساء 25 يناير

إنقاذ 69 مصطافًا من الغرق فى رأس البر بدمياط

جلال السعيد لـ"الشاهد" يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول مرسي

حريق فى 4 حظائر للماشية بالمنوفية

جلال السعيد لـ"الشاهد": المؤتمر القومى للنقل كان بداية معرفتى بالدكتور عصام الحداد

جلال السعيد لـ "الشاهد": اقتحام السجون كان عملية منظمة من قبل جماعات إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس