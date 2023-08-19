أوكرانيا ترحب بسماح واشنطن بنقل طائرات إف 16 عبر هولندا والدنمارك

رحبت أوكرانيا بقرار الولايات المتحدة بالموافقة على السماح بنقل طائرات "إف 16" عبر هولندا والدنمارك إلى كييف، حسبما أوردت سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل قبل دقائق.

جاء ذلك في وقت أشار فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى ذلك القرار الذي لطالما ناشد الولايات المتحدة والدول الحليفة بشأنه، حيث ستساعد مقاتلات "إف 16" بلاده في هجومها المضاد ومواجهة التفوق الجوي الروسي.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نحن نستعد لبعض القرارات القوية الجديدة لأوكرانيا، تلك التي ستقوي بلادنا ومحاربينا، هذه هي المهمة الرئيسية لهذا اليوم وهذا الأسبوع، أسلحة لمحاربينا، قدرات دفاعية جديدة، مساعدة أمنية جديدة من شركائنا"، في إشارة لما يبدو إلى مقاتلات "إف-16" التي لطالما

وأكّد البيت الأبيض في وقت سابق اليوم أن "أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف - 16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين".

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي من كامب دافيد: "عند الانتهاء من هذا التدريب، ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز "إف - 16" من قبل طرف ثالث لأوكرانيا".

وقال سوليفان: "تم إضفاء الطابع الرسمي على النية، هذا الأسبوع، في رسالة بعثها وزير الخارجية أنتوني بلينكين، إلى نظرائه الأوروبيين".

وفي وقت سابق، صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وافق في مايو الماضي، على برامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16".

وتقود هولندا والدنمارك، العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تحالفًا يضم 11 دولة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة الغربية. ولدى هولندا حالياً 42 طائرة مقاتلة "إف – 16"، في مخزونها، 24 منها، تستخدمها وزارة الدفاع الهولندية، ولا يمكن إرسالها إلى أوكرانيا، حتى منتصف عام 2024.