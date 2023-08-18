واشنطن: تسليم طائرات «إف - 16» لأوكرانيا بعد انتهاء تدريب مقاتليها

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الجمعة، أن أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف - 16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي من كامب دافيد، حيث تحدث المسؤول الأمريكي عن عدة ملفات أبرزها الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ فبراير 2022.

وقال سوليفان: "عند الانتهاء من هذا التدريب، ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونجرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز إف - 16 من قبل طرف ثالث لأوكرانيا".

وأضاف: "تم إضفاء الطابع الرسمي على النية، هذا الأسبوع، في رسالة بعثها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى نظرائه الأوروبيين"، معتبرا أن "هذا هو المسار الطبيعي لما أعلنه بايدن في هيروشيما".

نثق في شجاعة الأوكرانيين

وأكد أن واشنطن "تقوم بكل ما في وسعها لدعم أوكرانيا في هجومها المضاد" الذي بدأ قبل أسابيع لاستعادة أراض سيطرت عليها روسيا، معبرا في السياق عن ثقة بلاده في "شجاعة القوات الأوكرانية في تحقيق تقدم بالميدان".

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لن نعلق على التقارير الاستخباراتية بشأن أوكرانيا، كانت هناك العديد من التحليلات في السابق بشأن كيف ستنتهي هذه الحرب، لكنها تغيرت مع الوقت بتغير المعطيات على الأرض".

وفي وقت سابق، صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف.