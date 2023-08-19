إيلون ماسك يلغى خاصية الحظر والبلوك من تطبيق "إكس"

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن مستخدمو تطبيق إكس ، المعروف سابقًا باسم تويتر، لن يتمكنوا من حظر التعليقات من المتابعين غير المرغوب فيهم ، وفقًا لما نشره مالك ايلون ماسك ، مما يلغي ما كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه ميزة أمان رئيسية.

وقال ماسك إن الحجب سيكون متاحًا فقط للرسائل المباشرة، حيث كتب ماسك: "سيتم حذف Block كـ" ميزة "، باستثناء DMs".

أوضح التقرير أنه منذ الاستحواذ على تويتر العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، قام ماسك بإصلاح الشركة ، وتسريح العديد من الموظفين وإعادة الحسابات المحظورة سابقًا وإعادة تسمية الشركة والمنصة مؤخرًا باسم X، لم يقدم سببًا أو إطارًا زمنيًا لإزالة وظيفة الحظر ، فقط في رد متابعة أنه "لا معنى له" وأن وظيفة كتم الصوت ستظل متاحة.

وتمكن المستخدمون من استخدام وظيفة الحظر للتأكد من عدم ظهور المحتوى البغيض والمضايقات في خلاصتهم ردًا على مشاركاتهم. تعمل ميزة كتم الصوت على منع المستخدم الفردي من رؤية الردود غير المرغوب فيها ، ولكنها لا تحذفها من خلاصات الآخرين.

أشار التقرير أنه لطالما استخدم مستخدمو تويتر ميزة الحظر في المقاطعات ولتجنب مشاهدة إعلانات من علامات تجارية أو مروجين معينين على المنصة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة “بينانس تشانجبينج زها”، وهو مستثمر في تويتر الجديد جنبًا إلى جنب مع ماسك ، في منشور أن الشركة يجب أن تركز اهتمامها في مكان آخر.

كتب زها ، التي تمتلك شركتها واحدة من أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة في العالم: "يجب أن تحل X مشكلات الروبوتات والبريد العشوائي حقًا قبل إزالة الكتل". "فقط لي 0.02."

قال لويس جونز ، المدير التنفيذي للإعلام والإعلان للشركة:" منذ فترة طويلة والذي يعمل الآن في معهد سلامة العلامة التجارية ، إن أحدث خطة لماسك مقلقة للغاية حيث يمكن أن يغمر المستخدمون الرسائل غير المرغوب فيها والتهديدات والمحتويات الضارة الأخرى.".